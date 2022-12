Decreto Aiuti quater: Rampelli (Fd'I), colloquio con governo per panificatori

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Tra le aziende escluse dal decreto legge Aiuti quater ci sono i panificatori che stanno continuando a sostenere costi enormi per la produzione del pane. Nonostante il decreto preveda sostegni a categorie di ogni genere, perfino di natura simile, l'attuale tabella del codice Ateco allegata al decreto esclude i panificatori, probabilmente per un mero errore formale. Il governo sta riesaminando in queste ore l'emendamento che avevo formulato, presentato al Senato a prima firma dalla senatrice Lavinia Mennuni, e siamo fiduciosi in un esito positivo". E' quanto dichiara in una nota il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. (Com)