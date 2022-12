Lombardia 2023: Majorino, da Della Vedova onestà, confido ci sarà riflessione su alleanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il segretario nazionale di +Europa Benedetto Della Vedova "credo che sia stato intellettualmente molto onesto". In merito all'accordo con il Movimento 5 Stelle "ha detto che era scettico, però confido nel fatto che ci sia anche una riflessione tra loro su come rendere più forte possibile l'alleanza e quindi la sfida a Fontana". Lo ha detto oggi il candidato alla presidenza di Regione Lombardia per il centrosinistra, Pierfrancesco Majorino, a margine di un incontro elettorale in corso al circolo Acli di via Conte Rosso, a Milano. "Mi auguro che tutti, +Europa ma non solo, capiscano che oggi in Lombardia la sfida è aperta. Giochiamo per vincere attraverso il voto e mandare a casa Fontana e avviare una fase di cambiamento nuova e positiva, sul terreno della sanità, delle infrastrutture, delle politiche sociali, del trasporto pubblico. Credo che questo prevarrà, sono molto fiducioso", ha concluso Majorino(Rem)