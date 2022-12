Decreto Ministeri: Lisei (Fd'I), riordino è questione di sostanza

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Fratelli d'Italia "vota con fermezza e convinzione questo decreto di riordino dei ministeri perché non è questione di forma ma di sostanza, non di ideologia ma di ideali. Questa è la sfida che vogliamo raccogliere perché la sostanza è tutelare meglio il merito che significa inclusione. Sostanza sono anche le imprese e il made in Italy, lo sviluppo lo creano le aziende col sudore della fronte dei loro imprenditori che fanno crescere il Pil. Sostanza è anche tutelare le nostre eccellenze alimentari, sostanza è anche mettere in sicurezza l'Italia dal punto di vista energetico. Per tutti questi motivi votiamo a favore perché la nostra stella polare è sempre quella di fare l'interesse nazionale dell'Italia". Lo ha affermato in Aula in dichiarazione di voto il senatore di Fratelli d'Italia, Marco Lisei.(Rin)