Yemen: gli Houthi pronti a “misure militari” in caso di minaccia a sovranità marittima (2)

- Come evidenzia l’emittente panaraba “Al Jazeera”, le dichiarazioni di Al Atifi sono giunte poche ore dopo che la Marina egiziana ha assunto il comando di una missione marittima internazionale, la “Task force congiunta 153”, lanciata nell’aprile scorso per garantire sicurezza marittima nel Mar Rosso, nello Stretto di Bab al Mandeb e nel Golfo di Aden. Da parte sua, il Consiglio di transizione meridionale dello Yemen (Stc) ha accolto con favore l’assunzione del comando da parte egiziana. Come affermato dal portavoce dell’Stc Ali al Kathiri, l’obiettivo della missione è "affrontare le minacce e le sfide alla sicurezza e la stabilità della regione" oltre a contrastare il contrabbando e le attività illegali e terroristiche. "L'assunzione da parte dell'Egitto del comando della task force deriva dal suo ruolo fondamentale nella protezione della regione e delle rotte marittime e nella lotta al terrorismo e alla pirateria”, ha affermato Al Kathiri. Alla task force 153 partecipano anche l'Arabia Saudita, gli Emirati Arabi Uniti, la Giordania e gli Stati Uniti. Questa si svolge mentre il conflitto civile yemenita, scoppiato nel settembre 2014, non è ancora terminato, rappresentando tuttora una minaccia alla sicurezza delle rotte commerciali internazionali che attraversano il Mar Rosso e il Golfo di Aden. (Res)