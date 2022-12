Ue-Asean: von der Leyen, vertice che apre un nuovo capitolo di cooperazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il summit di oggi è una grande occasione per aprire un nuovo capitolo nella cooperazione fra l'Unione europea ed i Paesi del Sud-est asiatico. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nella conferenza finale del vertice Ue-Asean di Bruxelles. "Siamo partner strategici", ha detto. "Due regioni che hanno molto in comune, nonostante siano distanti. Siamo i due progetti di integrazione regionale di maggior successo al mondo", ha aggiunto. "Condividiamo lo stesso impegno inflessibile per il multilateralismo e lo Stato di diritto internazionale. Ciò significa regole uguali per tutti, grandi o piccoli che siano", ha concluso von der Leyen. (Beb)