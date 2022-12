Francia: fonti stampa, possibili disordini dopo partita della nazionale di calcio contro Marocco

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Servizio centrale dell'intelligence territoriale francese si prepara ad affrontare disordini questa sera al termine della partita di calcio tra la Francia e il Marocco "qualunque sia il risultato finale" della semifinale dei Mondiali. Lo riferisce l'emittente televisiva "BfmTV", riportando una nota pubblicata dall'organo dedicato alla sicurezza locale. Nel documento si spiega che "una vittoria della Francia non cambierà la fisionomia degli eventi, i tifosi del Marocco scenderanno numerosi (in strada) per festeggiare il percorso inedito dei Leoni dell'Atlante" ai Mondiali in Qatar.(Frp)