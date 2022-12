Serbia: ministero Esteri russo, preoccupati per situazione in Kosovo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Russia è preoccupata da un nuovo inasprimento delle tensioni nel Kosovo. Lo ha affermato in una nota la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova. "Allarmati dal nuovo aggravamento della situazione nella regione serba. Seguiamo il suo sviluppo letteralmente 24 ore su 24, tutti i giorni, soprattutto dopo una serie di provocazioni che, con tacita complicità degli Stati Uniti e dell'Unione Europea, le 'autorità' di Pristina hanno intrapreso per rafforzare la repressione contro i serbi in Kosovo, l'uso della violenza diretta etnicamente motivata", si legge nel comunicato stampa. La portavoce del dicastero ha ribadito la disponibilità della Russia di aiutare Belgrado a difendere i legittimi interessi nazionali nei confronti del Kosovo con il sostegno delle risoluzioni del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite. (Rum)