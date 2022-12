Legge Bilancio: Conte, è misera, senza coraggio e visione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Se non l’avessimo vista scritta nera su bianco non avremmo potuto credere ad una manovra di bilancio così misera: non ci aspettavamo che un governo politico, che ha fatto proclami di sdegno opposto, proponesse una manovra senza coraggio, senza visione e senza la minima attenzione alle fasce in sofferenza della popolazione”. A dirlo il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa organizzata per presentare le proposte di modifica alla legge di Bilancio. (Rin)