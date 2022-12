Qatar: Rampelli (Fd'I), la versione Buzzi dilaga in Ue

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La versione Buzzi 'i migranti rendono più della droga' ha dilagato anche in Unione europea perdendo quel cinismo del criminale incallito per assumere la 'nobiltà' della crescita sociale: 'Le Ong servono a far girare i soldi', secondo quanto afferma Francesco Giorgi, il braccio destro di Panzeri e compagno della vicepresidente Eva Kaili. Il che significa che questi europarlamentari di sinistra hanno sfruttato la disperazione dei popoli africani e medio-orientali come forma di creazione e appropriazione della ricchezza. Una nuova teoria economica: sono passati dall'esproprio proletario al business della solidarietà e della filantropia, mantenendosi sempre fedeli al Capitale, ma non certo quello del filosofo di Treviri". E' quanto dichiara il vicepresidente della Camera dei deputati Fabio Rampelli, di Fratelli d'Italia. "Ho sempre sostenuto che la corruzione è un fatto individuale, né di sinistra, né di destra - continua il parlamentare in una nota -. Ma qui ci troviamo di fronte a qualcosa di diverso rispetto al 'semplice' arricchimento personale. C'è la costruzione di un sistema di solidarietà che, ben lungi dal voler risolvere i problemi umanitari, risolve i problemi economici di chi se ne occupa. Anche sulla questione immigrazione occorre sgranare bene gli occhi e riattivare indagini approfondite tenendo presente che la madre di tutte le battaglie deve essere la guerra ai trafficanti di uomini, per riconquistare il diritto a una immigrazione regolare accompagnata da interventi di sviluppo e crescita nel Terzo mondo, unico vero modello di solidarietà scevra da ogni sfruttamento. E oggi dobbiamo aggiungere un contrasto deciso anche ai complici della nuova tratta di schiavi, smascherando insieme all'Ue il giro d'affari costruito intorno a tutte le declinazioni della disperazione". (Com)