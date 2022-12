Casa: De Santis (CR), fratto anziana disabile gesto grave, Gualtieri chiarisca

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come denunciato da Unione Inquilini, il Campidoglio ha sfrattato stamane una signora di 84 anni invalida al 100 per cento, senza peraltro garantirle un'adeguata alternativa abitativa. Una decisione che contrasterebbe con la diffida con cui l'Alto Commissariato per i Diritti Umani ha intimato di sospendere ogni procedura nei confronti dell'anziana signora. Dov'è il rispetto del diritto alla casa tanto sbandierato dall'attuale maggioranza? Che fine hanno fatto il Protocollo degli sfratti e il Piano straordinario più volte promessi ai romani?". Lo dichiara, in una nota, il capogruppo capitolino della lista civica Raggi Antonio De Santis. (Com)