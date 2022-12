Russia: ministero Esteri, Scholz cerca di giustificare fallimento politica Germania

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il cancelliere tedesco Olaf Scholz starebbe cercando di giustificare il fallimento della politica tedesca nei confronti della Russia. Lo ha sostenuto il ministero degli Esteri russo, commentando in una nota le dichiarazioni di Scholz, secondo cui la Germania sarebbe disponibile alla cooperazione economica co la Russia una volta finito il conflitto in Ucraina. "Sembra che lui (Scholz) stia cercando di giustificare il governo della Germania e se stesso per il fallimento della politica nella direzione russa e l'aumento dei problemi economici nel Paese", ha affermato il ministero russo, sottolineando che "l'enfasi è stata posta sul ragionamento che dopo la fine della 'guerra"' in Ucraina, la Russia chiederà la ripresa delle relazioni economiche con la Germania". Il dicastero russo ha sottolineato di non avere intenzione di chiedere nulla, aggiungendo che "lo stesso Scholz deve prendere la responsabilità" del peggioramento della situazione economica in Germania. Secondo il ministero degli Esteri russo, le dichiarazioni del cancelliere tedesco sarebbero delle "prove di crisi nella comprensione della situazione attuale e visione strategica". (Rum)