- “Da chi si dice patriota ci saremmo aspettati misure in difesa dell’Italia: ormai la ‘troika’ la abbiamo in Italia ed ha il volto del presidente Meloni e del ministro Giorgetti”. Così il presidente del Movimento 5 stelle, Giuseppe Conte, nel corso di una conferenza stampa organizzata per presentare le proposte di modifica alla legge di Bilancio. (Rin)