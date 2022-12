Corruzione: M5s su appalti, legge Severino non va depotenziata

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mentre diversi esponenti del governo, da ultimo il ministro Zangrillo, invocano modifiche anche profonde alla legge Severino, oggi in un'operazione della Guardia di finanza di Cuneo sono state colpite da misure cautelari 14 persone tra funzionari pubblici, professionisti ed imprenditori. In particolare, sono stati arrestati i due sindaci dei comuni di Vezza D'Alba e Montaldo Roero. Le accuse sono varie e gravi: corruzione per atti contrari ai doveri d'ufficio, truffa aggravata ai danni dello Stato, turbativa d'asta, falsità materiale commessa da pubblico ufficiale in atti pubblici, falsità ideologica commessa dal pubblico ufficiale in atti pubblici. E' proprio il caso di ribadirlo vista l'aria che tira: la legge Severino su incandidabilità e ineleggibilità dei condannati e sulla sospensione degli amministratori locali ha fatto fare all'Italia un importante salto di qualità su pulizia, trasparenza e credibilità delle istituzioni, non deve essere depotenziata, bisogna semmai farla funzionare e migliorarla". Lo affermano le parlamentari del Movimento cinque stelle Valentina D'Orso e Ada Lopreiato, capogruppo nelle commissioni Giustizia della Camera e del Senato. "Mentre l'Europa assiste attonita ad un enorme scandalo fondato proprio sulla corruzione - aggiungono -, mentre l'Autorità giudiziaria procede all'applicazione di 14 misure cautelari, i partiti della maggioranza si adoperano per creare praterie di impunità per i colletti bianchi: hanno già iniziato la loro azione con la norma 'salvacorrotti' approvata al Senato, dopo aver annunciato l'intenzione di dare una forte stretta all'indispensabile strumento delle intercettazioni e di indebolire o cancellare il reato di abuso d'ufficio. Un disegno inquietante contro cui il Movimento cinque stelle si batterà con tutte le energie, a nome di tutti i cittadini che hanno a cuore onestà, trasparenza e legalità". (Rin)