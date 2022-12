Libia: leader islamista Zubia, “Zee egiziana nel Mediterraneo viola sovranità libica”

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La proclamazione unilaterale da parte dell’Egitto dei confini marittimi nel Mediterraneo “viola ancora una volta la sovranità libica e usurpa i territori libici davanti agli occhi del mondo”. Lo ha scritto su Twitter Jamal Zubia, figura di spicco di Alba della Libia, la coalizione di milizie islamiste smantellata nel 2016 dal Governo di accordo nazionale dell’allora premier Fayez al Sarraj. Già portavoce del Congresso generale di Tripoli, l’ex parlamento trasmutato poi nell’Alto consiglio di Stato, Zubia ha accusato il presidente egiziano, Abdel Fatah al Sisi, di aver “emesso una decisione che delimita i confini marittimi con la Libia ed entra per 40 chilometri nelle acque territoriali libiche, senza accordarsi con la parte libica o consultarsi con essa. E ha consegnato alle Nazioni Unite una copia della decisione sulla demarcazione, senza che Khalifa Haftar, Aguila Saleh o Fathi Bashagha dicano una sola parola: per loro l'interesse dell'Egitto viene prima dell'interesse della Libia”, ha riferito ancora Zubia, in riferimento rispettivamente al comandante dell’Esercito nazionale libico basato a Bengasi, al presidente della Camera dei rappresentanti con sede nell’est e al premier del Governo di stabilità nazionale (Gsn, non riconosciuto) designato dal Parlamento. (Res)