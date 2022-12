Imprese: Unicredit, disposto l’annullamento di 86,9 milioni di azioni proprie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Unicredit comunica che in data odierna è stato disposto l’annullamento di 86.949.149 azioni proprie senza riduzione del capitale sociale, in esecuzione della delibera assunta dall'Assemblea degli azionisti dell’8 aprile 2022, come aggiornata ed integrata in base alla deliberazione assembleare del 14 settembre 2022. Il capitale sociale della Banca ammonta ora a 21.220.169.840,48 euro diviso in azioni 1.935.269.741 prive del valore nominale. La delibera di annullamento azioni proprie è stata depositata presso il Registro delle Imprese in data odierna.(Com)