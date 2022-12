Ue: Silvestroni (Fd'I), Meloni presenterà un Paese orgoglioso

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Noi siamo una grande nazione e meritiamo il rispetto che fino ad ora non abbiamo avuto. L'obiettivo di questo governo è avere più Italia in Europa in condizione di pari dignità con gli altri Stati. Siamo una colonna indispensabile alla crescita economica e sociale dell'Ue. Questa è l'Italia orgogliosa che il presidente del Consiglio presenterà al Consiglio europeo". Lo afferma in una nota Marco Silvestroni, senatore di Fratelli d'Italia e componente dell'Ufficio di presidenza. (Com)