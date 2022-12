Roma: assessore decentramento, concluso lavoro con prefettura su residenze

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si sono definitivamente conclusi i lavori del tavolo inter-istituzionale costituito dal Prefetto di Roma Bruno Frattasi, con la corale condivisione dei contenuti della circolare in applicazione della direttiva del sindaco, in materia di iscrizioni anagrafiche e di partecipazione alle procedure di assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica, in deroga all'art.5, comma 1 e 1 bis, del decreto Lupi. "La direttiva n.1/2022, e con essa la relativa circolare attuativa in corso di trasmissione ai Municipi, muove dall'esigenza di fornire una prima risposta alle situazioni di precarietà abitativa diffuse nella città di Roma. Nei prossimi giorni i cittadini e le cittadine che rientrano nelle casistiche individuate nella circolare potranno presentare regolare istanza di iscrizione anagrafica presso gli sportelli municipali. Si tratta di un importante risultato nel quadro degli interventi di reintegrazione sociale, che costituisce il primo presupposto per garantire alle stesse persone la fruizione di diritti fondamentali costituzionalmente garantiti", commenta Andrea Catarci, assessore capitolino alle Politiche del personale, al decentramento, partecipazione e servizi al territorio per la città dei 15 minuti. "Questo risultato è stato conseguito salvaguardando le incomprimibili esigenze di tutela sociale e con l'introduzione di alcuni elementi di armonizzazione resi con costruttivo spirito di collaborazione dalla Prefettura di Roma e dalla Questura, a cui va un sentito ringraziamento - aggiunge -. Ringrazio, infine, i dirigenti dell'amministrazione che hanno dato un importante contributo e il personale dei servizi anagrafici municipali e centrali che saranno impegnati in questa operazione di riconoscimento dei diritti fondamentali", conclude Catarci. (Com)