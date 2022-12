Germania: approvata la spesa per il nuovo fucile d’assalto delle Forze armate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La commissione Bilancio del Bundestag ha approvato la spesa di 275 milioni di euro per l’acquisto di 118 mila fucili d’assalto HK416 destinati alle Forze armate della Germania (Bundeswehr). Prodotti dall’azienda per gli armamenti tedesca Heckler&Koch (HK), i fucili sostituiranno i G36 che, realizzati dalla medesima società, sono in dotazione alla Bundeswehr dal 1997. I primi 17.033 esemplari dovrebbero essere consegnati tra il 2026 e il 2027, i restanti tra il 2028 e il 2032. Si chiude così la questione della sostituzione del G36, con la gara d’appalto aperta nel 2017. A rallentare la procedura è stata, da ultimo, la battaglia legale tra HK e la concorrente tedesca Haenel, che offriva l’MK556. (Geb)