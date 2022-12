Torino: dopo 8 anni riaprirà la buvette della Sala Rossa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- A otto anni dalla chiusura è stato pubblicato un bando per la gestione della buvette della Sala Rossa di Palazzo Civico, dove si svolge il Consiglio comunale di Torino. È prevista una sperimentazione di un anno, con la rotazione di più operatori per un periodo variabile da 2 a 4 mesi ciascuno. "La Città di Torino offre l'opportunità di riaprire e di ridare luce ad una saletta storica del Palazzo, che potrà anche rappresentare la vetrina di torrefazioni piccole e grandi. – ha affermato la vicesindaca Michela Favaro – Si è cercato di dare la giusta attenzione ai prodotti a km 0 e filiera corta". Mentre la presidente del Consiglio comunale di Torino Maria Grazia Grippo ha sottolineato come, "l'imminente riapertura della storica buvette si inscriva in una serie di rinnovamenti, iniziati con questo mandato amministrativo, atti a valorizzare e ottimizzare le attività dell'assemblea elettiva di Palazzo Civico e dell'Amministrazione comunale nel suo complesso. Ne è stato un altro esempio, nei mesi scorsi, l'allestimento della nuova Sala stampa", ha concluso. (Rpi)