Veneto: affidato appalto per messa in sicurezza dell'ex discarica Cà Filissine nel veronese

- L'iter inerente l'appalto per la messa in sicurezza dell'ex discarica Cà Filissine in Comune di Pescantina, nel veronese, si è concluso. A vincere è stata la costituenda A.T.I. tra Valori S.c.a.r.l. - Consorzio Stabile (Impresa indicata Parolini Giannantonio S.p.a. di Castelnuovo Garda - VR), Consorzio Stabile Agoraa S.c.a.r.l. (Impresa indicata Edilap s.c. di Catania - CT) e Sitta S.r.l. di San Martino Buon Albergo - VR. "Con quest'opera, che viene curata dal nostro braccio operativo di Veneto Acque S.p.A. - ha spiegato l'assessore regionale veneto all'Ambiente, Gianpaolo Bottacin - diamo attuazione alla parte principale e più importante del progetto che coinvolge l'area; un progetto che era stato finanziato a seguito di un accordo di programma che avevamo firmato con il Ministero dell'Ambiente e il comune per un importo complessivo di 66 milioni, la cui finalità consiste nella rimozione e l'isolamento delle fonti inquinanti presenti nel corpo dell'ex discarica". Il lavoro, molto complesso, durerà otto anni. "Parallelamente alla messa in sicurezza della discarica, verrà inoltre realizzata una barriera idraulica con relativo impianto di trattamento, funzionale al contenimento della diffusione degli inquinanti per impedirne il contatto con l'uomo e con i recettori ambientali circostanti. Quest'ultimo intervento fa parte di uno stralcio progettuale la cui approvazione e l'affidamento lavori è in programma entro il primo semestre del 2023", ha concluso Bottacin. (Rev)