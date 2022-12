Sardegna: sostegno economico della Regione per associazioni Enti locali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Regione interviene con un sostegno economico utile a coprire le spese di funzionamento di Anci, Associazione dei Comuni, Aiccre, Associazione per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa e Asel, Associazione sarda Enti locali. La Giunta su proposta dell’Assessore degli Enti locali, finanze e urbanistica, Aldo Salaris, ha approvato definitivamente i criteri di riparto relativi allo stanziamento delle risorse per il 2022, pari a 200mila euro. “Si tratta di un provvedimento particolarmente atteso, frutto di una istanza che abbiamo immediatamente recepito e che va a sostenere il funzionamento di quelle Associazioni che garantiscono attenzione particolare ai territori”, ha spiegato l’Assessore Salaris che, presentando la delibera, ha evidenziato la volontà e l’importanza, come primo atto alla guida dell’Assessorato competente, di dare sostegno alle Associazioni degli Enti Llocali (segue) (Rsc)