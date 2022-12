Sardegna: sostegno economico della Regione per associazioni Enti locali (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Un tratto tangibile di questa Giunta è stata l’attenzione costante per i Comuni e tutte quelle articolazioni ad essi collegate, che attraverso il lavoro dei diversi Assessorati, hanno potuto toccare con mano le ricadute di misure strategiche e altri provvedimenti improntati a garantire e migliorare i servizi ai cittadini”, ha concluso l’assessore Salaris. I contributi sono concessi ed erogati, sulla base di programmi annuali di attività, alle associazioni che presentano regolare istanza entro il 31 marzo di ciascun anno, allo scopo di favorire e promuovere una maggiore partecipazione degli Enti locali, portatori di interessi generali diffusi, alla politica di programmazione regionale. Lo stanziamento è suddiviso tra le associazioni degli enti locali per il 30 per cento sulla base del parametro che tiene conto del numero degli enti associati e, per il 70 per cento, proporzionalmente alle spese sostenute nell'anno precedente per l'attività svolta dalle associazioni. Per l’Anci sono state assegnate risorse per 150mila euro circa; per l’Aiccre 5mila euro circa; per l’Asel 43mila euro circa. (Rsc)