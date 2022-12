Ue: 10 miliardi di euro per investimenti infrastrutturali green nei Paesi del sud-est asiatico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Durante il vertice commemorativo Ue-Asean, l'Unione europea ha annunciato la mobilitazione di 10 miliardi di euro nell'ambito del Global Gateway, per accelerare gli investimenti infrastrutturali nei Paesi del sud-est asiatico. Questo pacchetto si concentrerà sulla transizione verde e sulla connettività sostenibile nel sud-est asiatico, sostenuta da due iniziative del Team Europa: l'Iniziativa per la connettività sostenibile e l'Iniziativa Green Team Europe. Gli investimenti si concentreranno su energia, trasporti, digitalizzazione, istruzione e promuoveranno il commercio e le catene di valore sostenibili, sostenendo la transizione della regione verso un'economia verde, un migliore accesso ai servizi essenziali, opportunità economiche e posti di lavoro. "Oggi celebriamo 45 anni di cooperazione tra due regioni che credono nel multilateralismo e in un ordine mondiale basato sulle regole", ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen. "Global Gateway approfondirà ulteriormente il nostro partenariato strategico. I nostri investimenti in infrastrutture rafforzeranno l'economia e l'autonomia dell'Asean, creeranno posti di lavoro e saranno un catalizzatore nella nostra lotta comune contro il cambiamento climatico", ha aggiunto. L'iniziativa sulla connettività sostenibile accelererà gli investimenti infrastrutturali nel sud-est asiatico. L'iniziativa Team Europe per la connettività sostenibile sosterrà le interconnessioni della rete elettrica dell'Asean, per migliorare l'accesso alle energie rinnovabili, investirà nella digitalizzazione, compresa la connettività tramite cavi sottomarini, e promuoverà catene di valore sostenibili dal punto di vista ambientale, economico e sociale. (Beb)