Libano: Regno Unito stanzia 13 milioni sterline a favore delle forze armate libanesi

- Il Regno Unito si è impegnato a stanziare 13 milioni di sterline (circa 15 milioni di euro) per "sostenere la resilienza delle forze armate libanesi (Lebanese Armed Forces, Laf)” dal 2022 al 2025. Lo ha reso noto l'ambasciatore britannico in Libano Hamish Cowell facendo riferimento a un memorandum d'intesa firmato con il comandante in capo delle Laf, generale Joseph Aoun. Il memorandum è stato firmato in concomitanza con un incontro del comitato direttivo di alto livello volto a discutere della sicurezza del confine libanese-siriano a cui hanno partecipato, oltre ad Aoun e Cowell, anche l'ambasciatrice statunitense Dorothy Shea e l’ambasciatrice canadese Stephanie McCollum. A margine dei colloqui, l'ambasciatore Cowell ha dichiarato: “Questo memorandum d'intesa dimostra il nostro impegno a continuare a sostenere e cooperare con le forze armate libanesi. Dal 2009, il Regno Unito ha stanziato oltre 87 milioni di sterline (oltre 101 milioni di euro) consentendo alle Laf di migliorare le proprie capacità, crescere e modernizzarsi”. “Siamo orgogliosi del nostro contributo alla costruzione della reputazione delle Laf come forze armate professionali e rispettate, in grado di difendere il Libano e fornire sicurezza lungo il suo confine con la Siria”, ha aggiunto l’ambasciatore britannico. (Lib)