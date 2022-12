Veneto: assessore Istruzione, Regione chiede autonomia su ridimensionamento personale scolastico

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si è svolta la della X Commissione della Conferenza Stato-Regioni Istruzione, Università e ricerca. Al centro il tema del dimensionamento del personale della scuola. "La posizione del Veneto rispetto al tema del dimensionamento è chiaro da tempo - ha dichiarato l'assessore all'Istruzione Elena Donazzan -. Il Veneto chiede autonomia anche da subito. Non ci spaventa assumere delle decisioni per il bene della nostra scuola. Qualche anno fa, rispettando la normativa, facemmo un rigoroso dimensionamento, riducendo in maniera significativa anche i dirigenti scolastici. Altre Regioni non hanno fatto gli stessi sacrifici ed oggi per loro è più difficile accettare un'ulteriore manovra di riorganizzazione che viene imposta dentro il Pnrr in termini di contenimento della spesa. Il nostro dimensionamento è già rispettoso dei parametri, ma chiediamo maggiore autonomia. La manovra del governo oggi non riguarda la riduzione di docenti, plessi e servizi ma riguarda esclusivamente la questione delle autonomie, ossia dei dirigenti. La nostra posizione è quella che su dirigenti e autonomie possano decidere le Regioni", ha aggiunto. Il Veneto sta lottando per "non rinunciare a difendere le piccole scuole e le piccole classi. È un terreno di battaglia in cui combatto da sempre, in una situazione aggravata nel tempo da una denatalità spaventosa" ha quindi concluso Donazzan. (Rev)