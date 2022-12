Legge Bilancio: Giorgetti, rilievi critici Ue? Italia gioca in Champions League

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I rilievi critici della commissione europea alla legge di Bilancio? "Voi guardate il pelo nell'uovo. Ci sono dieci Paesi che sono in linea. Noi giochiamo in Champions League, poi ce ne sono dieci che giocano in Europa League. Adesso venite qui a contestarci che giochiamo in Champions League? Magari non la vinciamo, però è una bella soddisfazione". Lo ha detto il ministro dell'Economia e delle Finanze, Giancarlo Giorgetti, parlando con i giornalisti a Montecitorio. (Rin)