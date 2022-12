Legge Bilancio: Rossomando (Pd), è iniqua, niente su coesione sociale e sostenibilità

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Da Agenzia Nova competenza e completezza a servizio di una corretta informazione" Anna Rossomando

Vicepresidente del Senato, ResponsabileGiustizia del Partito Democratico

23 luglio 2021

- "Strizzare l'occhio all'elusione fiscale rischia di essere la nota caratterizzante di questa manovra. Il Paese avrebbe bisogno di misure consistenti a partire dall'impostazione del Pnrr che richiama a una visione molto ampia e ambiziosa su investimenti destinati a innovare il modello di sviluppo all'insegna della coesione sociale e della sostenibilità. Nella manovra non c'è niente di tutto questo ed è normale che ci siano delle preoccupazioni. Questa è una destra non moderna, con lo sguardo rivolto al passato, che ad esempio guarda alla Flat-tax come motore di sviluppo. Una visione, oltre che sbagliata e iniqua, anche datata". Lo ha detto la vicepresidente del Senato e responsabile Giustizia e diritti del Pd, Anna Rossomando, intervenendo a Radio Immagina. (Rin)