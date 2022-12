Veneto: consegnati riconoscimenti di Fondazione Onda a tre centri cefalee Ulss 2

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina alle dottoresse referenti dei tre centri cefalee dell'Ulss 2, Maria Teresa Rigoni per Ospedale Ca' Foncello di Treviso, Carla D'Ascenzo per Castelfranco Veneto e Marianna Fortunato per Conegliano, il direttore generale, Francesco Benazzi, ha consegnato la targa di riconoscimento di Fondazione Onda riguardante i "Percorsi al femminile per l'emicrania", per i tre centri che sono stati individuati come eccellenze. "Si tratta di un riconoscimento importante in risposta a uno scenario epidemiologico che vede l'emicrania fortemente caratterizzata in quanto patologia di genere, riguardando principalmente le donne in età giovane-adulta, che sviluppano forme più severe rispetto agli uomini, manifestando livelli più elevati di disabilità e un maggior numero di comorbilità. Ringrazio i professionisti che hanno aderito con impegno al progetto, ritenendo che sia l'inizio di un grande lavoro da portare avanti", ha dichiarato il direttore generale Benazzi. (Rev)