Ucraina: Zelensky esorta Nazioni Unite a inviare esperti presso strutture energetiche

- Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha esortato le Nazioni Unite a inviare propri esperti presso le strutture energetiche del Paese. Lo ha scritto in un messaggio su Twitter. “Ho ringraziato il segretario generale, Antonio Guterres, per aver partecipato alla conferenza di solidarietà di Parigi. Abbiamo discusso della nostra formula per la pace e del vertice” per promuoverla, ha scritto Zelensky. “Svilupperemo l’iniziativa sul grano e il programma ‘grano dall’Ucraina'”, si conclude il messaggio. (Kiu)