Lavoro: Fit Cisl su Anas, firmato il Ccnl 2022-2024, previste nuove assunzioni

- "Con la firma del rinnovo si punta al miglioramento del benessere delle lavoratrici e dei lavoratori dell'Anas e a nuove assunzioni propedeutiche al consolidamento e allo sviluppo dell'azienda". Lo afferma Salvatore Pellecchia, segretario Generale della Fit-Cisl, commentando in una nota l'ipotesi di accordo per il rinnovo del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dipendenti del Gruppo Anas, sottoscritto quest'oggi e che, nei modi d'uso, sarà sottoposta al vaglio di tutti i dipendenti nel corso delle assemblee che si terranno nel prossimo mese di gennaio 2023. "Il nuovo Ccnl 2022-2024 rappresenta uno strumento fondamentale per l'attuazione del Piano Industriale di Anas", prosegue il segretario generale della Federazione dei trasporti cislina, "che trova la condivisione del sindacato, nell'obiettivo comune di raggiungere, nel prossimo triennio, 3.000 nuove assunzioni, da destinare sia alla gestione della rete che alle nuove opere, per le quali, l'assunzione a tempo indeterminato, sarà la modalità prioritaria di inserimento in azienda". Gaetano Riccio, segretario Nazionale Fit-Cisl, evidenzia che "si tratta di un Ccnl che prevede delle condizioni soddisfacenti quali aumento sul minimo tabellare pari a 160 Euro al mese al profilo medio B1, un contributo una tantum pari a 450 euro, e, inoltre, 300 euro di contributo welfare, che potranno essere utilizzati per tutte le misure presenti sulla piattaforma aziendale come ad es. rimborso utenze domestiche, trasporto pubblico locale, buoni carburante, buoni spesa sino alla previdenza complementare del Fondo Eurofer". Oltre al welfare, con la formalizzazione dell'Ente Bilaterale, sarà possibile utilizzare le risorse economiche accantonate sin dal 2016, supportando ulteriormente le famiglie delle lavoratrici e dei lavoratori in questa particolare e delicata fase economica che il Paese sta attraversando". (segue) (Rin)