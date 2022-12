Lavoro: Fit Cisl su Anas, firmato il Ccnl 2022-2024, previste nuove assunzioni (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "È stato aggiornato l'intero articolato contrattuale, introducendo tutte le novità che nel frattempo il quadro legislativo ha offerto, sia nel campo delle tutele che del mercato del lavoro, con particolare riferimento al potenziamento dell'istituto dell'apprendistato. È stato aggiornato l'accordo dell'indennità di funzione fermo al 2003, mediante l'individuazione di nuovi destinatari ed introducendo automatismi nell'attribuzione della stessa", evidenzia il coordinatore nazionale Fit-Cisl Rosario Fuoco. "È stata istituita", inoltre, prosegue Fuoco, "una commissione tecnica che concluderà i lavori a luglio 2023, con l'obiettivo di adeguare i profili professionali ed individuare i criteri attuativi delle fasce economiche di scorrimento. Sarà avviato inoltre uno studio di fattibilità finalizzato a trovare una soluzione all'annoso problema dalla tutela legale dei dipendenti Anas". "La sottoscrizione di questo rinnovo contrattuale - conclude il segretario Generale Fit-Cisl Salvatore Pellecchia - è positiva soprattutto per le nuove assunzioni previste per il prossimo periodo. A questo punto riteniamo urgente e necessario dedicare ancora maggior attenzione al tema sicurezza, al fine di intraprendere un percorso finalizzato alla firma di un protocollo con l'azienda, Inail e il sindacato, sull'esempio di intese firmate con altri grandi gruppi industriali, per iniziare a sperimentare e mettere in pratica nuove iniziative di supporto alla sicurezza e misure di prevenzione". (Rin)