Olimpiadi 2026: Malagò, in 60 giorni chiuderemo tre contratti, obiettivo 500 milioni da raggiungere

- "Ho detto di rendere i dati ufficiali perché non c'è nessun motivo di non essere trasparenti. Credo che nel giro di 60 giorni o forse meno chiuderemo tre contratti importanti, non mi fate dire i nomi perché sarebbe inelegante prima della firma, ma siamo proprio sugli ultimi elementi. Ci sono state delle giustificazioni per quello che è successo, soprattutto il covid, ma anche in questo senso c'è da recuperare il terreno perduto". Lo ha detto il presidente del Coni Giovanni Malagò, a margine del flash mob "Milano-Cortina 2026 incontra Paris 2024" avvenuto davanti a Palazzo Reale, in merito alla ricerca di sponsor per Milano-Cortina 2026. E sul target dei 500 milioni di euro in sponsorizzazioni "l'obiettivo è rispettarlo, diciamo che c'è qualche giustificazione, ma rimane quello di cercare di avvicinarci", ha concluso. (Rem)