Africa: Sall (Ua), mercato smussi la percezione del rischio per favorire gli investimenti

- Per lo sviluppo di investimenti garantiti in Africa è necessario da un lato che i Paesi del continente concretizzino politiche capaci di assicurare stabilità al territorio, dall'altro che il mercato abbassi una percezione del rischio "anormalmente elevata" che frena la fiducia del settore privato. Lo ha detto il presidente del Senegal e presidente di turno dell'Unione africana, Macky Sall, intervenuto oggi al Business Forum Usa-Africa in corso a Washington. Sall ha definito il forum "un'eccellente iniziativa" in grado di riunire attori del settore pubblico e privato, quest'ultimo ugualmente "parte integrante dello sviluppo", volano per la crescita e costruttore di ricchezza. "La promozione degli investimenti richiede ai Paesi dell'Africa di perseguire politiche per conservare la stabilità macroeconomica, una condizione minima per assicurare la fiducia degli investitori", ha osservato il presidente senegalese, che ha d'altro canto invitato la finanza ad abbassare "la percezione del rischio, ora anormalmente elevata rispetto ai rischi reali" di investimento in Africa e che "contribuisce a rendere più dispendioso l'investimento nei nostri Paesi". Sall ha invitato a lavorare con "maggior trasparenza", anche per ridurre i premi assicurativi, "spesso troppo cari".(Was)