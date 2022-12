Città metropolitana Roma: approvata adesione a rete trasporto spaziale europeo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stata presentata e approvata l'adesione della Città metropolitana di Roma Capitale alla rete Cva, che si somma alle altre tre reti: Eurocities, Metrex, Metropolis. Lo comunica in una nota la Città metropolitana di Roma. Le quattro associazioni europee si occupano in diversi ambiti di connettere e rafforzare la collaborazione internazionale ed europea per lo sviluppo, a partire dalla dimensione delle città e delle aree metropolitane: Cva (Community of arian Ccties) riunisce città europee e partner industriali che lavorano nel trasporto spaziale europeo; Eurocities rappresenta la voce delle città nei gruppi di esperti dell'Ue su temi come patrimonio culturale, politica alimentare, mobilità e regolamentazione; Metrex collega esperti, politici e professionisti per favorire la pianificazione del territorio a livello metropolitano; Metropolis nasce per affrontare e indicare soluzioni condivise su sfide critiche per le aree metropolitane come crescita urbana, resilienza, innovazione digitale, legittimità pubblica e uguaglianza di genere. "Per consolidare e implementare le attività di promozione per l'accesso a fondi comunitari, a gestione diretta e indiretta, la Città metropolitana ritiene fondamentale lo scambio di buone pratiche e il confronto tra vari enti italiani ed europei sia per lo sviluppo di forme di collaborazione che per la partecipazione a progetti di interesse comune", spiega il vicesindaco della Città metropolitana di Roma Capitale, Pierluigi Sanna. (segue) (Com)