Città metropolitana Roma: approvata adesione a rete trasporto spaziale europeo (2)

- "La città metropolitana di Roma - prosegue -, la più grande d'Italia, ha una forte esperienza in ambito europeo e in particolare può vantare, in alcuni settori come l'aerospazio, una posizione privilegiata, dai distretti industriali alla rete di aziende qualificate a livello tecnico e della componentistica, dai centri di ricerca presenti sul territorio alle collaborazioni con l'agenzia spaziale europea e con quella italiana. Da Frascati a Roma, da Castel Romano a Colleferro - aggiunge -, il territorio metropolitano si pone in una posizione preminente a livello internazionale con le numerose esperienze acquisite e in divenire, e può svolgere un ruolo di proficua collaborazione all'interno di Cva. Aderire alle reti europee e internazionali riveste un ruolo essenziale per costruire un'Europa più integrata e dare voce alle amministrazioni locali intermedie. La nostra visione e il nostro indirizzo - conclude - vanno nella direzione di sostenere ogni proficuo scambio di esperienze e opportunità di sviluppo per rendere sempre più forte la voce delle comunità locali a livello europeo ed internazionale, accedendo a ogni opportunità di finanziamento e a nuove progettualità condivise". (Com)