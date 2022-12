Decreto Nato-Calabria: Furfaro (Pd), non votiamo emendamenti che stravolgono funzionamento Aifa e Ssn

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Avremmo votato a favore del decreto, ma siamo costretti ad astenerci per la sgrammaticatura sguaiata che avete compiuto, inserendo la riforma dell'Agenzia del farmaco in un decreto che non c'entrava assolutamente niente. Aifa è un organismo in cui non è rappresentato solo il Governo, ma sono rappresentate anche le Regioni, che nessuno ha sentito né coinvolto. Non era proprio la Lega sensibile ai territori? Con emendamenti che non c'entravano niente, avete profondamente modificato l'assetto dell'Aifa a partire dalla cancellazione della figura del direttore generale. L'abolizione della direzione generale rischia di indebolire di fatto il carattere di autonomia tecnico-scientifica dell'Aifa perché affida al Presidente le due funzioni che prima erano separate. Concentrare il potere nelle mani di quest'ultimo sposterà il baricentro a favore della politica, più condizionabile e meno attenta alle evidenze scientifiche in materia sanitaria. Nessuno nega che l'Aifa abbia bisogno di una riforma, ma la cosa che dispiace di più è che anziché battersi per una sanità pubblica più efficiente e sostenuta con maggiori finanziamenti, avete prodigato tutte le vostre forze per indebolire un pezzo del nostro sistema sanitario. Con la riforma dell'Aifa avete esautorato il Parlamento dalle sue funzioni. Non solo ora, ma anche sull'iter di nomina del futuro presidente poiché questo avverrà con decreto ministeriale in cui saranno stabilite le modalità. La cosa paradossale è che questa urgenza non migliorerà il funzionamento dell'agenzia. Anzi, nelle more dell'emanazione del nuovo decreto che dovrà fare il governo e nelle more della costituzione del nuovo organismo si bloccherà il suo funzionamento. Volete riformare l'Aifa? Evitate scorciatoie e confrontatevi con noi e con il Paese, senza colpi di mano e forzature. Venite in quest'aula e presentateci i vostri progetti, troverete un'opposizione disponibile a discutere. Se invece volete indebolire il sistema sanitario nazionale, sappiate che non lo permetteremo". Lo ha detto in Aula il capogruppo Pd in commissione Affari sociali della Camera, Marco Furfaro, dichiarando il voto di astensione del Pd al decreto Nato e Ssn Calabria. (Rin)