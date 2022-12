Speciale energia: Metsola, con RePowerEu diversificheremo forniture per diventare più resilienti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Investire per diventare indipendenti dal punto di vista energetico, per diversificare le forniture energetiche e diventare più resilienti. Così la presidente dell'Europarlamento, Roberta Metsola, ha commentato l'accordo politico raggiunto nella notte sul RePowerEu. "Congratulazioni ai relatori all' Europarlamento per i capitoli del RePowerEU nei fondi di ripresa e resiienza", ha aggiunto Metsola. (Beb)