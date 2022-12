Speciale energia: Regno Unito propone installazione caldaie "per l'idrogeno" nelle case dal 2026

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

20 luglio 2021

- Il governo del Regno Unito ha proposto di vietare l'installazione di caldaie a gas tradizionali nelle case a partire dal 2026 e di sostituirle con sistemi di riscaldamento "pronti per l'idrogeno". Come riporta il quotidiano "Financial Times", la sostituzione delle caldaie a gas è una parte fondamentale dell'obiettivo del Regno Unito di raggiungere net-zero entro il 2050. In base alla consultazione, pubblicata ieri, le nuove caldaie installate dopo tale data continuerebbero a utilizzare il gas naturale ma dovrebbero essere in grado di passare all'idrogeno, che quando viene bruciato emette solo acqua anziché anidride carbonica quando, in un secondo momento. Considerando le preoccupazioni di accademici e società elettriche che mettono in dubbio l'idoneità dell'idrogeno per le proprietà domestiche per via degli alti costi, il governo britannico ha descritto l'obbligo di rendere tutte le nuove caldaie "pronte per l'idrogeno" come un'azione "a basso rimpianto" per i consumatori, a condizione che tali modelli raggiungano la parità di prezzo con le apparecchiature esistenti esclusivamente a gas naturale "nel momento in cui saranno richiesti come standard". (Rel)