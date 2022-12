Speciale energia: von der Leyen, vecchio modello energetico non tornerà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Non si tornerà al vecchio modello energetico, legato alla fornitura di combustibili fossili dalla Russia. Lo ha detto la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, nel corso di un intervento al Parlamento europeo di Strasburgo. "Le forniture a basso costo di energia russa facevano parte del modello di business di molte industrie europee, ma quel modello è stato distrutto dall'attacco della Russia all'Ucraina", ha detto. "La scomoda verità è che quel modello non tornerà. L'Agenzia internazionale per l'energia ci ha appena ricordato che, in assenza di gas russo, l'Europa si trova ora ad affrontare prezzi d'importazione dei combustibili fossili strutturalmente più elevati", ha aggiunto. "L'unica strada sostenibile per le nostre Pmi e le nostre industrie è la transizione verso le energie rinnovabili", ha concluso von der Leyen. (Beb)