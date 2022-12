Speciale energia: Spagna, antitrust avvia indagine su diverse aziende per pratiche anti-concorrenziali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Commissione nazionale del mercato e della concorrenza (Cnmc) spagnola ha avviato nei giorni scorsi un'indagine su diverse aziende energetiche attive nel Paese per possibili pratiche anti-concorrenziali. Come riporta il quotidiano "Cinco Dias", lo ha reso noto la stessa autorità di regolamentazione, spiegando che sono state effettuate varie ispezioni presso le sede delle aziende coinvolte nelle indagini senza tuttavia rivelarne i nomi. In particolare, sono sotto inchiesta possibili pratiche di cartello (fissazione dei prezzi, limitazione della produzione, ripartizione del mercato) e all'abuso di posizione dominante. Le sanzioni previste per la violazione di questi articoli sono molto gravi e possono comportare multe fino al 10 per cento del fatturato. Nella nota la Cnmc ha chiarito che in questa fase di indagine le ispezioni sono un passo preliminare e solo nel caso in cui vengano rilevati indizi di pratiche anti-concorrenziali verrà avviata una procedura sanzionatoria. (Spm)