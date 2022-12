Speciale energia: i ricavi di petrolio e gas del Qatar salgono a 21 miliardi di dollari in tre mesi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le entrate del Qatar derivanti da petrolio e gas hanno registrato un cospicuo aumento durante il terzo trimestre di quest'anno 2022, ammontando a circa 76,3 miliardi di riyal del Qatar (21 miliardi di dollari). Lo ha reso noto ieri il ministero delle Finanze annunciando che il bilancio statale per il terzo trimestre dell'anno fiscale in corso (luglio, agosto e settembre) ha raggiunto un avanzo di 30 miliardi di riyal (8,24 miliardi di dollari). Il ministero ha affermato che i ricavi del Qatar dalle vendite di petrolio e gas ammontano a circa 21 miliardi di dollari, mentre i ricavi non petroliferi sono stati stimati a circa 5,5 miliardi di riyal (1,5 miliardi di dollari), portando i ricavi totali durante il terzo trimestre a 81,8 miliardi di riyal (22,47 miliardi di dollari). (Res)