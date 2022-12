Speciale scuola: Zaia interviene in Consiglio regionale per spiegare decisioni manovra di Bilancio regionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Luca Zaia, presidente della Regione Veneto, è intervenuto nella seduta del Consiglio regionale odierna per spiegare le decisioni prese in materia di manovra di bilancio regionale. Il bilancio "è di oltre 17 miliardi di euro, di cui più di 9 destinati alla sanità, ambito in cui ci confermiamo regione di assoluta eccellenza – ha spiegato Zaia – Siamo i primi sul fronte dei Livelli Essenziali di Assistenza. Certo, mancano i medici, ma ricordo che solo nel 2022 abbiamo assunto 5.220 professionisti in ambito sanitario, a fronte di 5.008 cessazioni, per un delta positivo di 212 posizioni. Abbiamo deciso, negli ultimi anni, di non aumentare l'incidenza del Privato nella nostra Regione. E sull'istituto di cura e riabilitazione Pio XII di Misurina, respingo con forza la tesi sostenuta da chi afferma che vogliamo chiudere la struttura per realizzare un albergo per le olimpiadi: si tratta di una fake news; la verità è che oggi Misurina non ha pazienti". "Sul fronte delle Olimpiadi, tengo a precisare che la regione non paga la pista da bob, la quale non graverà sul nostro bilancio. Piuttosto, grazie alle Olimpiadi potremo finanziare molte opere importanti per la nostra regione" ha spiegato il presidente della regione. Inoltre "rivendico l'importanza dello stanziamento di 31 milioni per le scuole paritarie, che arriveranno a 33 milioni, risolvendo così il problema di tanti bambini che non possono trovare posto nelle scuole pubbliche. Sottolineo altresì i 6,2 milioni per le borse di studio, i 10 milioni per il rafforzamento degli Esu e i 3 milioni per il buono scuola, i 78 milioni stanziati nel triennio per il sistema della formazione professionale, che in Veneto ha caratteristiche peculiari", ha poi proseguito nell'elenco. (Rev)