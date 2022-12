Speciale scuola: Mattia (Pd Lazio), bene 10 milioni per sostenere famiglie per pagamento rette asili nido

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Abbattere le rette ai nidi d'infanzia. La Regione Lazio stanzia 10 milioni di euro destinati alle famiglie del Lazio. "I nidi sono importantissimi per le bambine e i bambini, aiutano a ridurre le diseguaglianze di partenza. Siamo la prima regione ad avere una legge sul sistema integrato di educazione e istruzione 0-6 anni. Legge che mi vede prima firmataria e che ha stanziato i fondi per le opportunità educative e di crescita per le bambine e i bambini del Lazio, per una Regione più giusta e meno diseguale". Così in una nota Eleonora Mattia (Pd), consigliera regionale del Lazio. (Com)