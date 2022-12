Speciale scuola: delegato CmR, bene iniziativa istituto Leopoldo Pierelli "Un albero per il futuro"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Daniele Parrucci, consigliere delegato alle scuole di Città metropolitana di Roma, in una nota esprime "sostegno all'iniziativa che l'Istituto Leopoldo Pierelli di Roma, ha voluto condividere con la Città metropolitana e con il VII Municipio di Roma, Un albero per il futuro". "Assieme al presidente del Municipio Francesco Laddaga e il vice Marcello Morlacchi - aggiunge - siamo stati ospiti dalla preside Cinzia di Palo per l'iniziativa del Bosco diffuso della legalità, che è stato voluto dalla scuola, in collaborazione con i carabinieri forestali, per onorare Giovanni Falcone e per sensibilizzare gli studenti, non solo per i temi legati alla giustizia sociale, ma anche all'ambiente. La Città metropolitana di Roma, seguendo le linee programmatiche del sindaco Roberto Gualtieri, ha programmato, fin dal suo insediamento, investimenti importanti che riguardano la sicurezza e l'efficientamento energetico nelle scuole e non da ultimo un progetto con i fondi Pnrr per la piantumazione di oltre un milione di alberi nel territorio metropolitano. Un connubio di legalità e rispetto per l'ambiente che sono i pilastri per costruire una nuova società più sana e più pulita", conclude. (Com)