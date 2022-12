© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'amministrazione degli Stati Uniti stanzierà 15 miliardi di dollari in investimenti in Africa. Lo ha annunciato la segretaria al Commercio, Gina Raimondo, intervenendo al Business Forum Usa-Africa. "L'obiettivo è migliorare la partnership tra settore pubblico e privato per sfruttare a pieno il nostro potenziale", ha aggiunto. (Was)