Casa: Unione inquilini, Roma Capitale non rispetta raccomandazioni Onu e sfratta anziana disabile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Oggi a Roma, contrariamente a quanto richiesto dall'Alto Commissariato per i Diritti umani, "è stato eseguito uno sfratto nei confronti di una signora di 84 anni invalida al 100 per cento". L'Unione Inquilini "aveva proposto, nel mese di maggio scorso un ricorso all'Alto Commissariato per i Diritti Umani per chiedere che venisse assicurato il rispetto dei diritti umani ed il passaggio di casa in casa nei confronti della signora disabile ultraottantenne", spiega Emanuela Isopo Unione inquilini Ostia. L'avvocato Giuseppe Libutti di Unione inquilini che segue il ricorso: "L'Alto Commissariato ha intimato di sospendere ogni attività che potesse arrecare pregiudizio alla signora sottoposta allo sfratto. Successivamente, il Sindaco Roberto Gualtieri è stato diffidato ad adottare tutti gli opportuni provvedimenti per tutelare la signora in disagio abitativo. In tutto questo tempo nessuna risposta è stata data dal sindaco a tale diffida". (segue) (Com)