Casa: Unione inquilini, Roma Capitale non rispetta raccomandazioni Onu e sfratta anziana disabile (2)

- "Inoltre, è stato depositato un ricorso anche al Tribunale di Roma, il quale in un primo momento ha sospeso lo sfratto, per poi, successivamente, ordinare che l'esecuzione venisse ripresa. Oggi, dopo diversi mesi, lo sfratto ha avuto esecuzione e la signora è stata sfrattata, contravvenendo alla disposizione dell'Alto Commissario per il Diritti Umani. Tutto questo accade a soli tre giorni dalla celebrazione della giornata mondiale dei diritti umani che, celebrazioni formali a parte, a Roma sembrano essere ampiamente calpestati", spiega ancora. Rincara Silvia Paoluzzi della segreteria di Roma Unione Inquilini: "Nella capitale dopo un anno di promesse l'Amministrazione di Roma non riesce a garantire il diritto alla casa. Il Protocollo degli sfratti annunciato non ha mai visto la luce e il Piano straordinario rimane una promessa vaga mentre ogni giorno per le famiglie sfrattate non rimane che la strada". (Com)