Usa: sondaggio, DeSantis in vantaggio su Trump tra elettori delle primarie repubblicane

- I cittadini degli Stati Uniti che si voteranno per le primarie del Partito repubblicano in vista delle elezioni presidenziali del 2024 preferiscono il governatore della Florida Ron DeSantis rispetto all’ex presidente Donald Trump. Lo rivela un sondaggio pubblicato oggi dal “Wall Street Journal”, secondo cui in un’ipotetica corsa a due per la candidatura repubblicana DeSantis godrebbe del favore del 52 per cento degli elettori, mentre Trump si fermerebbe al 38 per cento. L’86 per cento degli elettori repubblicani ha un’opinione positiva dell’italo-americano, contro il 74 che afferma lo stesso dell’uomo d’affari. Solo uno su dieci dichiara di non sapere abbastanza di DeSantis per averne un’opinione. (segue) (Was)