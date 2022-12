Usa: sondaggio, DeSantis in vantaggio su Trump tra elettori delle primarie repubblicane (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Se si allarga il campione a tutti gli elettori registrati, il governatore della Florida è visto con favore dal 43 per cento, contro il 36 per cento dell’ex presidente. Sull’esito del sondaggio pesano con ogni probabilità i risultati delle elezioni di medio termine dello scorso 8 novembre, che hanno visto il Partito repubblicano guadagnare la maggioranza alla Camera dei rappresentanti ma perdere un seggio al Senato e due posti governatoriali. DeSantis, da parte sua, è stato rieletto in Florida con quasi 20 punti di distacco sul suo sfidante, Charlie Crist. Trump è al momento l’unico leader repubblicano ad aver annunciato la propria candidatura per il 2024, ma gli osservatori si aspettano nelle prossime settimane la discesa in campo di diversi sfidanti, tra cui lo stesso DeSantis. (Was)