Ue: Aula Senato approva risoluzioni di maggioranza e Pd su comunicazioni Meloni

- L'Aula del Senato ha approvato la risoluzione della maggioranza sulle comunicazioni del presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista del prossimo Consiglio europeo. Il governo aveva espresso parere favorevole al testo che è stato approvato con 107 sì, 29 no e 43 astenuti. L'Emiciclo ha anche approvato la risoluzione del Partito democratico su cui il governo si era rimesso all'Aula. Votata per parti separate, poi, la risoluzione di Azione-Italia di cui è stata approvata solo la prima parte. Precluse infine le risoluzioni di Alleanza verdi e sinistra e del Movimento cinque stelle sulle quali il governo aveva espresso parere contrario. (Rin)